Lanazione.it - Rientro da incubo, 16 chilometri di coda in A1. Un veicolo in avaria manda il traffico in tilt

Terni, 3 novembre 2024 –danel pomeriggio di oggi, domenica 3 novembre. In autostrada A1 ilè andato completamente innella zona tra Fabro e Orvieto, in provincia di Terni, verso Roma. La causa è unandato inal km 448,5 che ha causato code fino a 16. Ilal momento (ore 17:45) scorre sulla sola corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso. Autostrade per l’Italia consiglia per andare verso Roma di entrare a Orvieto. Uscita consigliata invece provenendo da Firenze: Fabro. In aggiornamento