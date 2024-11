Lanazione.it - "Riaprire la Sr429, è via di fuga per le emergenze"

Alla luce degli allagamenti verificatisi un paio di settimane fa a Malacoda e Petrazzi, laè da considerarsi "una via di esodo": il sequestro dovrebbe quindi essere sospeso perlomeno sino al completamento della 429 bis, in modo da poter dare un’alternativa alla circolazione in caso d’emergenza. Questo è quanto sostiene l’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha rinnovato sulla scorta del piano di Protezione civile l’istanza di dissequestro del tratto di strada sequestrato dalla procura ormai lo scorso agosto. "Avevamo già contestato in ogni modo questo provvedimento: se fosse stato disposto per gli accertamenti avremmo sollecitato le indagini – ha spiegato il sindaco Francesca Giannì –, ma ci risulta sia invece un sequestro preventivo. Ciò provoca a nostro avviso un incremento della pericolosità della strada e dunque, in linea potenziale, dell’incidentalità.