Pistoiese fuori i muscoli Imola è già un crocevia

Nel preparare la partita contro l’Imolese, in programma questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio Romeo Galli, laavrà sicuramente avuto modo di studiare l’anomalia dei risultati ottenuti dal team rossoblu. L’Imolese ha infatti il miglior rendimento esterno del girone D con ben 11 punti raccolto in cinque gare, ma vanta anche il quartultimo score casalingo, con soli tre punti in altrettante partite. Un’altalena di risultati che rende ancora più imprevedibile il match odierno, al quale laarriva con estrema necessità di fare punti. Gli arancioni sono appaiati al terzo posto a dieci punti di distanza dal Tau Altopascio e ulteriori passi falsi potrebbero pregiudicare in modo importante il prosieguo della stagione.