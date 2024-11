Oasport.it - Pierre Gasly: “Risultato incredibile, in queste condizioni tutto era possibile”

Doppietta storica per l’Alpine in occasione del GP del Brasile, ventunesima tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di un weekend dalle fattezze simili ad un’Odissea, a trionfare è stato un magistrale Max Verstappen, il quale ha preceduto proprio i due piloti della scuderia francese, ovvero Sebastian Ocon e, rispettivamente secondo e terzo. Unche rimarrà per sempre impresso nella memoria. Non era infatti mai successo che due race driver della casa di Enstone salissero entrambi sul podio nello stesso GP. Ma i contorni della corsa, interrotta più volte, hanno certamente aiutatoil team, rinvigorito dall’entrata in scena di Flavio Briatore.