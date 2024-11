Ilgiorno.it - Pavia, prima seduta in Commissione: “La nostra è una città di mafia, colpiti pure paesi piccolissimi”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

– “Molti non vorrebbero nepche venisse sussurrato, maè unadi”. Ladellaantisi è aperta con una serie di affermazioni molto pesanti, pronunciate dal consiliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra Daniele De Chiara (nella foto). “Ci sono decine di famiglie disparse tra Lomellina, Oltrepò e Pavese – ha aggiunto De Chiara – E i Comunidal fenomeno sono anche piccoli e, rendendo il lavoro di tracciamento più difficile.rimane una capitale della ‘ndrangheta in Lombardia”. Secondo il consiliere sarà particolarmente difficile il lavoro che aspetta i commissari. “Quello dellaè un partito unico, trasversale, che attecchisce benissimo sia da una parte sia dall’altra. Oggi la criminalità organizzata trova terreno fertile in un tessuto sociale in profonda crisi.