Pagelle. Kvaratskhelia, oggi i due gol di Lookman sono un’orrida pietra di paragone

Ledi Napoli-Atalanta 0-3, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. Ahi, ahi, ahi. La storia si ripete (l’anno scorso lo zero a tre arrivò il Sabato Santo, sempre all’undicesima ma di ritorno) e il giovane Meret appalesa gli antichi dolori. La sciatteria sul secondo gol dell’Uomo che Guarda uccide la partita e consegna gli azzurri a una rassegnazione realista, per citare l’onesto Conte – 4,5 DI LORENZO. L’Atalanta è stata maledettamente chirurgica (sempre per citare l’onesto Conte) e l’Eurocapitano non riesce a sopravvivere là a destra, laddove l’Uomo che Guarda giustizia il Napule in appena mezzora – 5 RRAHMANI.le certezze svaniscono e Amir torna tremebondo contro l’onnipresente, De Ketelaere e Pasalic. Non solo.