Ordine d’arrivo F1 GP Brasile 2024 | risultati e classifica gara

Stasera è andato in scena il GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sull’esigente circuito brasiliano, con l’ambizione di conquistare la vittoria, i piazzamenti sul podio e i posti chentivano punti fondamentali in otticagenerale. Laè stata pazza sotto la pioggia tra incidenti, safety car, bandiere rosse, capovolgimenti di fronte, interruzioni, ripartenze. È successo davvero di tutto ine lo spettacolo è stato sconfinato in oltre due ore di un evento che sembrava non volere finire più. Di seguito l’del GP di San Paolo, ie ladelladel Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Interlagos.