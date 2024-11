Lanazione.it - Nuovo colpo nelle case di Carpineto. “Mia figlia urlava, ladri in fuga”

Sovicille (Siena), 3 novembre 2024 – “E’ il secondo furto che subiamo. Le assicuro che lascia un segno indelebile e una sensazione mista tra impotenza, paura e solitudine. E rabbia, tanta rabbia”. Questo lo stato d’animo del proprietario di un’abitazione dove giovedì sera sono entrati i. Sempre a, nel comune di Sovicille. Manciata dinegli ultimi giorni presa di mira dai malviventi, entrati per la sesta volta anche nell’abitazione della commerciante senese Mara Boscarini. “Alle 20 è scattato l’allarme per cui un messaggio è arrivato subito sia a me sul cellulare che ai carabinieri. In quel momento non eravamo in Toscana, ho avvisato miache era la più vicina. Nell’attesa che arrivasse seguivo cosa stava accadendo ascoltando i rumori e guardando il video della telecamera che si trova all’interno dell’abitazione”, ricostruisce il proprietario.