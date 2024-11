Napoli-Atalanta | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi tutto su .com

(Adnkronos) – Big match al Maradona. Ilcapolista affronta l'nell'undicesima giornata di Serie A. Partita importante per Conte, soprattutto per capire le reali ambizioni della sua squadra dopo la bella vittoria contro il Milan, battuto a San Siro 2-0. L'invece non vuole interrompere la propria corsa. I bergamaschi sono reduci dalla faticosa vittoria L'articoloin tv proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.