Dailymilan.it - Monza-Milan, Alessandro Nesta furioso: senza VAR era tutto più semplice. Le parole

Dopo la sconfitta contro il, il tecnico delper l’arbitraggio. Le sueNon si da pace il tecnico del, battuto per 0-1 dalnel match serale del sabato. Il motivo è da appellarsi all’uso secondo lui improprio del VAR e di come Feliciani ha condotto la gara. Sul punteggio di 0-0 infatti, Dany Mota aveva siglato il goal del vantaggio per i brianzoli. Tuttavia, viene subito cancellato,nessun intervento del VAR. Il motivo è un fallo a palla lontana di Bondo su Theo Hernandez. Perè inconcepibile, ritiene che il calcio si sta rovinando con un regolamento folle, e che alla gente non piace vedere partite spezzettate: Ne abbiamo fatto uno ma ce l’hanno annullato. Si sta rovinando il calcio, c’è un regolamento folle. Si deve tornare ad arbitrare come una volta.