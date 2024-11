Mistermovie.it - Mister Movie | Mission Impossible 8 avrebbe un budget astronomicamente alto

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. La saga di, che da decenni tiene con il fiato sospeso gli appassionati di azione e adrenalina, sta per tornare con un ottavo capitolo che si preannuncia colossale sotto ogni aspetto. Secondo Hollywood Reporter,8 potrebbe diventare uno dei film più costosi mai realizzati, con unche si avvicina alla cifra astronomica di 400 milioni di dollari. Un investimento enorme per la Paramount Pictures, che conta su questo capitolo per riportare la saga al successo di una volta.8: l’ultima sfida di Tom Cruise, trastellare e finalità epiche Le riprese di8 sono iniziate nel marzo 2022 con un buon margine di anticipo, ma i ritardi non si sono fatti attendere.