Meteo niente pioggia fino a giovedì | temperature da bagno al mare

(Adnkronos) – Sole e, in particolare al sud e sulle isole Sicilia e Sardegna bagni al. “Sì sì, bagni aldato che ci sono ancora 23, 24, 25 gradi si può ancora entrare in acqua, soprattutto nelle due isole maggiori – dice all’Adnkronos Mattia Gussonirologo de ‘iL.it’ -. E al nord e sulle altre regioni de centro siamo tra i 20 e i 21 gradi, leggermente più fresco ma sempre sopra la norma stagionale e quindi si può passeggiare sulla spiaggia”. “In realtà lesono sopra la media su tutta l’Italia – aggiunge Gussoni – grazie al campo di alta pressione che ci sta tenendo compagnia ormai da qualche giorno e che continuerà a farloalla metà della prossima settimana,a mercoledì eassenza di precipitazioni. Per un cambio vero e proprio dobbiamo attendere la prima decade di novembre o metà mese”.