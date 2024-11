Oasport.it - LIVE F1, GP Brasile 2024 in DIRETTA: si comincia ad Interlagos, pista umida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Ancora immagini di Hamilton al volante della McLaren di Senna del 1990. Goosebumps. Lewis Hamilton in the car Senna won his 1990 World Championship – just incredible! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/ogpb2mVjWt — Formula 1 (@F1) November 3,16.20 Saranno ben 71 i giri da percorrere. Quella diè unapiuttosto corta. 16.18 Durante la gara, ad ogni modo, non è escluso che possa tornare a piovere. 16.15 Se il copione della gara sarà quello per cui, dopo qualche giro con le intermedie, servirà montare le slick, allora l’obiettivo della Ferrari sarà un podio con Leclerc e di ottenere qualche punticino con Sainz. 16.14 Inno nazionale brasiliano cantato da Daniel Camillo. 16.10 Aspettiamoci una rimonta rabbiosa da parte di Max Verstappen.