Le università di Gaza riprendono le lezioni online Le voci degli studenti | Apprendimento compromesso ma solo così il mondo saprà che esistiamo

«Prima del 7 ottobre avevo grandi sogni: volevo diventare una scrittrice, ma ora non penso più al mio futuro». Haya è una studentessa del terzo anno di letteratura inglese all’islamica (IUG), la più grande e la più antica di. Stava frequentando il primo semestre del terzo anno quando il governo israeliano ha lanciato l’offensiva di terra all’interno della Striscia dopo l’attacco di Hamas. In quel periodo era un’alunna del professore e poeta palestinese Refaat Alareer, ucciso a dicembre dello scorso anno da un’attacco nell’enclave palestinese. Pure Huda, anch’ella studentessa di letteratura inglese alla IUG, seguiva le sue. «Mi ha ispirata», dice a Open. In un futuro non troppo lontano si immagina «docente di letteratura e scrittrice prolifica – afferma – Proprio come lui».