Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo Pronto soccorso: "Quando sarà a regime servirà più personale". Adesso il reparto si sposta

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Una porta che si apre su un mondo, sì: è l’ampliamento del, costruito in questi mesi dove prima c’era uno spazio verde tra l’ospedale e il parcheggio. Manca poco, pochissimo: mercoledì 6 novembre tutta l’attività verrà trasferita qui. Ma i lavori non sono finiti, anzi: si entrerà nella fase più delicata, nei locali attualmente occupati dal. E ciò significa che fino alla prossima primavera, cioè fino alla conclusione di quella parte del cantiere, ildovrà lavorare nella zona nuova, leggermente più piccola di quella attuale. Disagi necessari e inevitabili, nell’attesa di avere unrimesso aed esteso su spazi molto ampi a dicembre 2025. "È come se il cantiere ora ci entrasse ’in casa’ – dice il primario del, Andrea Strada –. Vedremo l’impatto nei prossimi 6/7 mesi".