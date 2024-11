Highlights e gol Napoli-Atalanta 0-3 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutto su Sportface.it

Ildei gol e deglidi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di. Allo stadio Diego Armando Maradona bell’inizio di partita con entrambe le squadre che hanno occasioni per sbloccare il risultato. Ci pensa Ademola Lookman che sorprende Meret sul suo palo e fa impazzire di gioia il pubblico ospite. I padroni di casa vanno vicinissimi al gol del pareggio, ma il tiro di McTominay si stampa sul palo. Con il passare dei minuti i ragazzi di Antonio Conte si sbilanciano e lasciano spazi invitanti agli ospiti, Lookman fa il bello e il cattivo tempo: carica il destro e batte nuovamente Meret siglando la rete dello 0-2. Nella ripresa i ragazzi di Gasperini controllano il gioco, soffrono poco o niente e non sfruttano qualche appetibile ripartenza per lo 0-3. Gol che comunque arriva nel recupero con una magnifica girata di Retegui.