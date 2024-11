Giunti bombardieri Usa B-52 in M O

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

2.13 Iamericani B-52 sono arrivati in Medio Oriente, come confermato dall'esercito americano. Il dispiegamento fa parte di un rafforzamento delle forze Usa nella regione, in risposta alle crescenti minacce dall'Iran.I B52 Stratofortress del 5° Stormo sono stati schierati insieme a caccia, aerei cisterna e cacciatorpedinieri per la difesa missilistica balistica.Il portavoce del Pentagono, gen. Pat Ryder, ha detto che gli Usa sono pronti a difendere il proprio personale e i propri interessi nella regione.