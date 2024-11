Ilrestodelcarlino.it - Giorgio Montanini torna sul palco: "Sono molto legato al mio territorio"

Il festival ‘Storie’ che, per la quarta edizione, in sei mesi mette in rete 12 borghi delle province di Fermo e Macerata, tra quelli toccati dal terremoto: il ‘re della stand up comedy’ italiana, abituato a stare in piedi sul, stavolta sarà seduto e si racconterà durante un’intervista, domani alle 21.30 presso il Palasport di Ponzano di Fermo (ingresso gratuito, ndr), dopo il rinvio causa maltempo di inizio settembre scorso.dialogherà con Gaia Capponi partendo dall’ultimo avvenimento che lo ha visto protagonista: la partecipazione alla 81esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia ad aprire la sezione Orizzonti, come già accaduto nelle edizioni precedenti con ‘I Predatori’ ed ‘Enea’ per la regia di Pietro Castellitto, con la pellicola diretta da Valerio Mastandrea (nelle sale da marzo, ndr) ‘Nonostante’.