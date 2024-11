Ilrestodelcarlino.it - Garetto incide poco, Parigi non punge mai

Colombi 6,5. Corsinelli lo fa entrare in partita a un soffio dall’intervallo. E non sembra un problema fermarlo, nonostante il’riscaldamento’. Sul destro di Fossati, poi, non c’è molto da fare. Cinquegrano 6. Qualche amnesia se la porta sempre appresso, mandando qualche volta in fumo quello che di buono sa dare quando ingrana la marcia. Megelaitis 6,5. Anche se pure lui qualche volta va in sofferenza, riesce sempre a cavarsela arrivando un secondo prima dell’avversario o sfinendolo facendo sentire inevitabilmente la presenza. Lepri 6. Amministra la situazione senza grandi inciampi, ormai capace di mettere l’elmetto anche nelle situazioni più complicate. Badando sempre al sodo e spazzando l’impossibile. Longobardi 6,5. Riesce con intelligenza a fare quasi sempre la cosa giusta. Limitando così gli errori e mettendo anche qualche pezza a quelli dei compagni. Semeraro 6,5.