F1 GP Brasile Vasseur | La fortuna non ci ha sorriso in ottica Costruttori non un disastro

“Da una parte del box potevamo fare punti anche con Carlos e dall’altra parte con Charles la tempistica del pit stop non è stata la migliore. Alla fine non ha cambiato più di tanto il risultato finale, è stato più il fatto che ci aspettavamo un meteo diverso. Per la pressione delle gomme è stato difficile, si è visto anche con McLaren e Alpine. Si dovevano fare delle scelte e le cose non sono andate nella nostra direzione“. Queste le parole del team principal della Ferrari Fredericdopo il Gran Premio del: “Incampionato non è unconsiderando anche la gara di ieri, torniamo più forti a Las Vegas. All’ultima ripartenza probabilmente eravamo sei o sette decimi più lenti di Lando e probabilmente alla fine eravamo sei o sette decimi più veloci di lui. E’ molto difficile prevedere il numero di giri prima dello scroscio di pioggia successivo.