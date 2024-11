Ilgiorno.it - Escursione finisce in tragedia. Ai piedi di una via ferrata trovato morto pensionato

CANZO (Como) "Zio Enrico non è ancora tornato a casa e non mi risponde nemmeno al telefono. Ha 82 anni. Stamattina è andato ai Corni di Canzo". A lanciare l’allarme sul mancato rientro e la scomparsa dell’ottantaduenne di Meda Enrico Marelli, è stato l’altra sera, alle 21.30 passate, Maurizio, il nipote. Dopo aver provato invano a contattarlo al cellulare nel tardo pomeriggio, in serata lo ha cercato direttamente a Canzo, dove sperava di trovarlo al ristorante dove di fermava sempre. Ha peròsolo la sua auto parcheggiata e chiusa a chiave. Si sono subito messi in marcia i tecnici volontari del Soccorso alpino del Triangolo Lariano, i vigili del fuoco e i carabinieri, mentre dalla base di Villa Guardia sono decollati i soccorritori dell’eliambulanza di Areu di Como. Sono stati loro ad individuare il corpo del. Il cadavere giaceva aidi una