Davanti a tutta Italia Veronica Peparini e Andreas Muller rivelazione improvvisa sulla coppia

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

Grossa notizia sua e. Ladi ballerini ha saputo unire la passione – e i sacrifici – per la danza all’amore. Dal 2018 sono fidanzati e recentemente sono diventati, non senza difficoltà e grandi paure, genitori di due meravigliose gemelline. A marzo scorsohanno potuto gioire di una gioia pura: “Sono in lacrime e senza parole ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco” ha scritto sui social l’ex ballerino di Amici. Oggi, domenica 3 novembre, si viene a sapere una cosa molto, molto importantemamma e il papà di Penelope e Ginevra. Leggi anche: “La vita è assurda e tremenda”.