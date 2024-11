Napolipiu.com - Conte non lascia nulla al caso: la preparazione maniacale per battere l’Atalanta

Il tecnico azzurro ha trasformato l’hotel Gli Dei di Pozzuoli in una sala tattica: ogni dettaglio studiato per la sfida Champions Antoniovuole blindare il Maradona. La sfida controè stata preparata con laattenzione ai dettagli che ha reso celebre il tecnico azzurro in tutta Europa. Come riporta Il Mattino, la giornata diè iniziata alle 10 con l’allenamento della squadra. Ma è nel pomeriggio che il tecnico ha alzato l’asticella: alle 15 si è trasferito con il suo staff nel quartier generale dell’hotel Gli Dei, sulla collina della Solfatara a Pozzuoli. La sala tattica improvvisata “Perché non c’è solo la partita, ma anche come si arriva preparati alla partita“, il mantra del tecnico del Napoli. Quando la squadra è arrivata in ritiro alle 19, ha trovato una mole impressionante di materiale da studiare: video, schemi, movimenti.