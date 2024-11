Conegliano-Scandicci oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutto su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la sesta giornata di andata diA1di. Scontro al vertice molto atteso che chiude questo turno di campionato. Le pantere di Daniele Santarelli, ancora imbattute, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere ancora e consolidare il primo posto in classifica. Dall’altra parte della rete c’è la squadra di coach Marco Gaspari, al momento terza in classifica ma con una partita in meno. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 3 novembre al Palaverde di Villorba di Treviso. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Prosecco Doc Imocoe Savino Del Benedella massimadel campionato italiano.