Carpena, ‘Weelchair’ al favorito Langlois

Era il grandee alla fine ha tenuto fede ai pronostici: il francese Olivier, testa di serie numero 1 del tabellone, ha vinto il torneo di tennis in sedia a rotelle Itf Wheelchair ‘Città di Forlì’ al circolo tennis Villadotato di un montepremi di 4.000 euro. In finale il transalpino ha sconfitto l’altoatesino Ivan Tratter (testa di serie numero 6) per 6-3, 7-6. Nel torneo ‘Consolation’ successo della testa di serie numero 1 Lorenzo Degli Innocenti, che in finale ha sconfitto l’irlandese Garreth Greene, testa di serie numero 2, col punteggio di 6-3, 5-7, 10-6. Il torneo di doppio è stato vinto dalla coppia formata da-Greene, che ha superato la coppia italiana formata da Marco Pincella e Ivan Tratter 3-6, 6-1. 10-4.