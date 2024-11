Napolipiu.com - Brutto battage mediatico: a Napoli quattro webstar contro la squadra

Dopo la sconfitta con l’Atalanta, alcuni media locali scelgono di dare voce a chi cerca solo visibilità Ilcade al Maradonal’Atalanta. Uno 0-3 netto, maturato dopo un primo tempo da dimenticare, con la doppietta di Lookman e il sigillo finale di Retegui. Ma il day after regala uno spettacolo ancora più desolante. La caccia al click Invece di analizzare tecnicamente la partita, parte dell’informazione napoletana ha scelto la strada più facile: dare spazio a giornalisti del nord,e influencer che sui social non perdono occasione per attaccare lae la città. Un triste spettacolo che svilisce la professione giornalistica. Spulciando siti e giornali online locali, troviamo una galleria di personaggi in cerca di visibilità. Le loro dichiarazioni, spesso offensive e prive di contenuto tecnico, vengono amplificate solo per generare traffico web.