Inter-news.it - Bastoni riposa in Inter-Venezia: pronto un trittico difensivo… Europeo! – TS

Alessandroè uno dei giocatori che entrerà nelle probabili rotazioni di Simone Inzaghi perdi questa sera. Come riporta Tuttosport, con il numero 95 in panchina dal primo minuto, al suo posto giocherà Yann Bisseck. Con un trio difensivo già visto in UEFA Champions League PROTAGONISTA NELLE ROTAZIONI – Non solo Marcus Thuram ed Henrikh Mkhitaryan. Nelle rotazioni ragionate di Simone Inzaghi perdi questa sera (San Siro, ore 20.45), entra di fatto anche Alessandro. Il difensore sinistro è fondamentale nello scacchiere del tecnico che, se può concedergli un turno di riposo in una partita più abbordabile, lo fa più che volentieri.