Lanazione.it - Addio a Franco Minchella ex sindaco di Brugnato: "Ha dato tanto al territorio"

Un volto conosciuto e stimato per la sua attività professionale e amministrativa, dalla Val di Vara fino al capoluogo: la notizia della scomparsa del’exha suscitato profondo cordoglio in tutta la comunità, in particolare adi cui è statodal 1992 al 1993; in precedenza il suo impegno politico e amministativa lo aveva portato ad essere eletto nel ruolo di consigliere comunale a Spezia, per poi decidere di candidarsi alla carica di primo cittadino di, che ha ricoperto per un manamministrativo. Nel corso della sua attività professionale è stato invece stato direttore della filiale della Carispezia dell’ospedale.lascia il figlio Marco, la nuora, la nipote, la sorella. Le esequie si svolgeranno domani, lunedì 4 novembre, alle 15 nella Concattedrale.