Ilgiorno.it - A Gorgonzola nasce ‘Gorgo District’: “Rilanceremo il commercio”

(Milano) – Sostegno alle vetrine e alle nuove iniziative imprenditoriali, creazione di un “brand“, partecipazione a bandi e progettualità: è stato istituito il primo Distretto urbano delcittadino, battezzato ufficialmente con il nome di “Gorgo District“. Molti i progetti, alcuni cui mettere mano subito: un bando per il logo, uno o più eventi d’esordio, e, in funzione sicurezza, la creazione di un gruppo di “controllo del vicinato“ interamente dedicato alle attività commerciali. Il primo incontro operativo fra commercianti e Comune si è tenuto l’altro giorno in aula consiliare, alla presenza di molti esercenti cittadini, storici e non, e dell’assessore con delega ae turismo Gianluca Villa. “Le sfide che oggi gli esercenti devono affrontare – ha spiegato – sono tante.