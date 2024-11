Oasport.it - WTA Jiujiang, Golubic torna in finale dopo quasi quattro anni: si giocherà il titolo con Sramkova

Favola Viktorija(Cina). Nel WTA 250 cinese la 32enne elvetica si prende la quintadella carriera, ma soprattutto la prima dal marzo 2021 quando si spinse all’ultimo atto a Monterrey. La svizzera ha avuto tanti alti e bassi nella sua carriera, un tennis bello e leggero, aggressivo, fatto di grande manualità con rovescio a una mano. Anche gli infortuni non le hanno dato pace, ma quando sta bene è uno spettacolo vederla in campo. E questa è una delle “sue” settimane, delle settimane in cui impallina le avversarie con il suo gioco bello e spettacolare. Battuta in un’ora e venti Marie Bouzkova, testa di serie numero 1, con il punteggio di 6-1 6-2. Un dominio totale quello della giocatrice di Zurigo che ha colpito alla grande la palla e ha fatto breccia anche nella stanchezza della ceca al termine di una stagione lunga e sfibrante.