Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2024 ore 12:30

DEL 2 NOVEMBREORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA OSTIENSE E PONTINA E PIÙ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA. SULLA A24TERAMO AL MOMENTO SONO 2 I KM DI CODA ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DIEST VERSO TERAMO. SULLA PONTINA, IN DIREZIONE DI LATINA, SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DAL RACCORDO SINO A CASTEL DI DECIMA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULL’APPIA TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO E SULLA VIA DEI LAGHI TRA PANTANELLE E MARINO, IN QUESTO CASO NEI DUE SENSI DI MARCIA.