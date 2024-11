Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-11-2024 ore 09:00

DEL 2 NOVEMBREORE 08.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTENZIONE SULLA A24TERAMO PER LA PRESENZA DI MATERIALI DISPERSI AL KM 28+800 TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. SEGNALATI MATERIALI IN CARREGGIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24, IN QUESTO CASO SIAMO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DA. IN VIA CASILINA È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI, LA CIRCONE È TORNATA REGOLARE. CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN PONTE, SONO ATTIVE MODIFICHE ALLASULLA VIA DEL MARE E SU VIA OSTIENSE: IN PARTICOLARE LA VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VITINIA E IL RACCORDO VERSO, MENTRE L’OSTIENSE È CHIUSA TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA.