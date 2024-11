Ilfattoquotidiano.it - Valencia, donna intrappolata in auto salvata dopo tre giorni: era in un sottopassaggio

È rimasta per tredentro a un’abbandonata in fondo a un. Eore e ore di manovre per estrarla dall’abitacolo, è stata. È successo a unaa Benetússer, uno dei centri più colpiti dalle inondazioni nei dintorni di. La notizia era già stata data nella notte del 1 novembre dal presidente della Protezione Civile della Comunitàna, Martín Pérez, senza diffondere ulteriori dettagli sulla sua identità. A comunicare ilggio di altri cittadini a oltre 72 ore dal disastro anche la sindaca di Chiva, Amparo Fort, che si è unita alla disperazione degli amministratori locali chiedendo acqua, cibo e macchinari per proseguire le ricerche.