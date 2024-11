Usa 2024 l’appello del New York Times | Votate contro Trump è una minaccia per la democrazia

Leggi tutto su Open.online

A tre giorni dall’election day, il Newpubblica un appello per esortare gli americani a votarel’ex presidente Donald. In un tanto breve quanto potente editoriale, la testata mette in risalto la propria preoccupazione per la possibilità di un suo ritorno alla Casa Bianca, definendolo una «per lae per l’equilibrio istituzionale degli Stati Uniti». Nell’articolo si sottolinea comeabbia tentato di sovvertire l’esito delle precedenti elezioni. L’invito agli elettori è quello di «guardarlo» attentamente e di «dare ascolto a chi lo conosce bene» per capire i rischi di un secondo mandato. Viene inoltre menzionato il ruolo dell’ex presidente nell’annullamento della sentenza Roe v. Wade, che garantiva il diritto costituzionale all’aborto.