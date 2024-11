Ilfoglio.it - The book of love. Quattro ragazzi tornano dalla morte. La fine dell’amore a 17 anni

"L’amore è forte come la”: è scritto su una tomba nel cimitero disend, una città – che non esiste ma che potrebbe, in un sogno o forse desiderandolo – sulla costa del Massachusetts. Il senso del libro sta qui. Theof(Mercurio, tradotto da Claudia Durastanti) inizia con un incubo e un gesto di rabbia: Susannah distrugge la chitarra della sorella Laura, scomparsa da quasi un anno. Forse morta. Non rimangono che schegge di legno affilate. Susannah si addormenta; sogna una porta che sbatte, qualcuno che bussa. Fuori dal sogno, la chitarra torna intera. Ma una scheggia le resta nel tallone: diventerà maledettamente importante, come ogni dettaglio in questo libro-mondo inarrestabile. La scheggia non è l’unica cosa fuori posto, quella notte. Ce ne sono altre tre. Anzipersone tornate da una radura con un sentiero che non porta da nessuna parte.