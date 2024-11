Liberoquotidiano.it - Spagna: Sanchez, '10mila forze di sicurezza nella regione di Valencia'

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Madrid, 2 nov. (Adnkronos/Afp) - Laschiererà altri 10.000 soldati e poliziottiorientale di, devastata da inondazioni storiche che hanno ucciso 211 persone. Lo ha reso noto il primo ministro Pedro, mentre le speranze di trovare sopravvissuti, a più di tre giorni di distanza dal'alluvione e dalla distruzione di infrastrutture causata da torrenti di acqua fangosa, sono esigue in quello che è stato il disastro più mortale in Europa degli ultimi decenni. Quasi tutti i decessi sono stati registratiorientale di, dove migliaia di addetti allae ai servizi di emergenza stanno rimuovendo detriti e fango alla ricerca dei dispersi.ha dichiarato in un discorso televisivo un notevole incremento dellediper le operazioni di soccorso.