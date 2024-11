Inter-news.it - Sneijder: «Nel 2010 Pallone d’Oro rubato e ancora se ne parla»

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) La leggenda dell’Interhato delmancato nel. L’olandese arrivò terzo alle spalle di Messi e Iniesta. WES – Wesleysuldelmancato con l’Inter: «Mi hannoilnel. Ma onestamente: sono felice che la gente ne parlinel 2024, 14 anni dopo. Me lo dicono’ Wes ‘Sei statoallora’. Immagina se avessi vinto ile la gente avrebbe detto ‘Lo ha preso a qualcuno’. I premi individuali sono belli. Ma i successi con la squadra nel sollevare il trofeo della Champions League sono stati per me più preziosi che ottenere il». Le sue parole da Riad.