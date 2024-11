Thesocialpost.it - Sergio Brogiato ritrovato senza vita nei boschi di Verolengo

È statoneidi, in provincia di Torino,, l’elettricista di 52 anni scomparso lo scorso 29 ottobre dopo un litigio con la moglie. Secondo le ricostruzioni, l’uomo si trovava in auto con la consorte in corso Siccardi quando, a seguito di una discussione, è sceso dalla vetturaportare con sé documenti né cellulare, allontanandosi a piedi. Da quel momento, di lui si erano perse le tracce. La scomparsa dopo la lite La vicenda aveva destato preoccupazione, tanto da essere trattata anche dalla trasmissione “Chi l’ha visto?” su Rai 3. Durante il programma, la moglie diaveva spiegato che si era trattato di una “lieve discussione legata al lavoro”.