Lanazione.it - Schianto auto-ciclista. Paura a Castelnuovo

Leggi tutto su Lanazione.it

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Giornate di festa, grande movimento die turisti. Ma anche le famiglie si muovono, c’è chi ha scelto di godersi la splendida giornata di Ognisanti andando in bicicletta. Ma undi 50 anni ha rischiato grosso nell’incidente avvenuto con una macchina, in via delle Crete senesi aBerardenga. Le forze dell’ordine ricostruiranno la dinamica dell’urto violento fra l’uomo e la vettura. Così forte che è rimasto sul cofano dove l’hanno soccorso i volontari della Misericordia di Rapolano Terme. La situazione ha destato grande allarme, si è temuto per le conseguenze nell’impatto. L’ambulanza è infatti partita per il policlinico Santa Maria alle Scotte con il ferito in codice 3. Subito preso in carico dai sanitari, fortunatamente non corre pericolo di vita.