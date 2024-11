Tvplay.it - Scandalo Sinner, attacco senza precedenti: coinvolta l’Arabia, la sentenza in diretta è netta

Ancora una volta arriva un nuovoal numero uno al mondo Jannik. Il tennista altoatesino nella bufera totale. Jannikha rinunciato al Masters 1000 di Parigi-Bercy per un virus intestinale e dopo 2-3 giorni è tornato in campo per allenarsi. Per questo e per tanti motivi ha ricevuto diversi attacchi nelle ultime ore, l’ennesimoper un tennista che non riesce a trovare pace, o almeno i suoi detrattori non riescono a trovar pace. nuovo(Lapresse) TvPlayIl numero uno al mondo ha disputato un 2024 magico, ha vinto due titoli del Grande Slam e diversi tornei e per diverso tempo è destinato a restare in auge in vetta al circuito. Ciò nonostante c’è un possibile asterisco visto che a inizio 2025subirà ladel processo per Clostebol che rischia di squalificarlo per diversi mesi.