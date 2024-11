Reggiotoday.it - Reggina chiamata a mantenere alta la concentrazione in casa dell'Akragas alta la concentrazione è l'esigenza primaria della Reggina nella partita di domenica (inizio ore 14.30) in casa dell'Akragas. La squadra amaranto, galvanizzata da tre vittorie di fila, non deve commettere, infatti, l'errore di dare per scontato l'esito della sfida contro la rivale Leggi tutto su Reggiotoday.it Tenerelaè l'esigenza primarianella partita di domenica (inizio ore 14.30) in'Akragas. La squadra amaranto, galvanizzata da tre vittorie di fila, non deve commettere, infatti, l'errore di dare per scontato l'esitoa sfida contro la rivale

Reggina chiamata a mantenere alta la concentrazione in casa dell'Akragas

Reggina-Ragusa, le ultime, le probabili formazioni, LIVE su TuttoReggina.com La Reggina chiamata a conquistare contro il Ragusa la prima vittoria casalinga in campionato, Pergolizzi ha qualche dubbio di formazione considerando l'assenza di Porcino. Possibile il 4-3-2-1 con ... (tuttoreggina.com)

La Reggina chiamata a conquistare contro il Ragusa la prima vittoria casalinga in campionato, Pergolizzi ha qualche dubbio di formazione considerando l'assenza di Porcino. Possibile il 4-3-2-1 con ... Reggina, Forciniti: "Ho risposto subito presente alla chiamata amaranto. Il gol una gioia immensa" Luigi Forciniti, centrocampista della Reggina, ha parlato all'edizione odierna di Gazzetta del Sud e ha parlato del suo ritorno in amaranto e del gol di domenica: "Rientrare a Reggio mi ha reso felice ... (tuttoreggina.com)

Luigi Forciniti, centrocampista della Reggina, ha parlato all'edizione odierna di Gazzetta del Sud e ha parlato del suo ritorno in amaranto e del gol di domenica: "Rientrare a Reggio mi ha reso felice ... Reggina chiamata a conquistare i tre punti contro il Licata La Reggina è chiamata a conquistare i tre punti nella partita di domenica contro il Licata, in programma allo stadio "Oreste Granillo" (inizio ore 15.00) e valida per la 7^ giornata del campionato di ... (today.it)

