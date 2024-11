Ilfoglio.it - Nel futuro di Milano ci sono università internazionali, ma per ora solo Bocconi e Poli lo sono davvero

Un buon test per verificare il tasso dità diè la presenza degli studenti stranieri nellemeno di 20 mila su una popolazione studentesca di 215 mila, poco più del 7 per cento: non molti se confrontati a realtà come Londra e Parigi, non pochi se si pensa chein continuo aumento. Altro dato da tenere conto è che la distribuzione negli otto atenei è diseguale, accanto a quelli che stanno raggiungendo buoni risultati ce nedue che si posconsiderare a tutti gli effetti. Stiamo parlando dellae deltecnico che, in questa speciale classifica, svettano su tutti gli altri. La prima, in particolare, su un totale di 15 mila iscritti conta il 28 per cento proveniente dall’estero, quasi uno su tre. I paesi più rappresentatiIndia, Francia, Cina, Turchia e Germania e, a scendere, tutto il resto del mondo.