Ilgiorno.it - Nei parchi di Legnano il regno della biodiversità: ecco la mappa delle specie realizzata da 600 studenti di Manzoni e Mendel

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024)(Milano), 2 novembre 2024 – Il progetto ha coinvolto ben 600in un percorso di educazione alla sostenibilità ambientale: pochi giorni fa quello stesso progetto, “Alla scopertain città“, promosso dal Wwf Insubria con la partecipazione dell’Istituto comprensivodie dell’Agrariodi Villa Cortese, si è aggiudicato un prestigioso riconoscimento dalla Regione Lombardia in quanto «progetto di qualità per l’educazione ambientale e alla sostenibilità», proprio per l’innovativo approccio basato sulla citizen science e per l’impatto positivo sulla comunità.