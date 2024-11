Anteprima24.it - Napoli, il 2 novembre dei defunti indigenti: degrado e tombe inaccessibili al Cimitero della Pietà

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNo, la morte non è una livella. Aldi Santa Maria, ci sonodi serie B. Sono quelli, sepolti a spese del Comune di. L’area è ancora inaccessibile causa. C’è una trentina di. Ma erbacce e rifiuti rendono la zona off limits. Anche oggi 2, giorno dei morti. Identica situazione è stata denunciata lo scorso maggio. “Hanno fatto una pulizia tempo fa, ma l’erba cresce in fretta” racconta una donna. È la stessa ad aver segnalato il problema la prima volta. È parente di due donne, madre e figlia, seppellite qui. “Non ho potuto nemmeno avvicinarmi” spiega. Ci parla di un vialetto d’accesso “pieno di detriti”. La signora si dice “dispiaciuta”. Avrebbe voluto un po’ d’attenzione, almeno oggi. “Alc’è stata una parata istituzionale” sottolinea. Chissà se sono passati anche da lì.