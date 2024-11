Gaeta.it - Napoli, colpi d’arma da fuoco nella notte: ferito un uomo di 44 anni

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza ha scosso la città didurante le ore notturne, quando undi 44è stato raggiunto da proiettili in un’aggressione avvenuta in una zona centralmente frequentata. L’è stato immediatamente trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove ha ricevuto assistenza per diverse ferite, tra cui quelle al gluteo e alla gamba destra. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazioni, confermando che non si tratta di lesioni letali. La dinamica dell’episodio nelle strade diLa sparatoria è avvenuta in via Francesco Saverio Correra, una delle arterie principali di, nota anche come Cavone. Secondo quanto riportato dalle autoritá, ilha dichiarato di essere stato avvicinato da due individui in scooter, entrambi con il volto coperto, subito prima di essereto.