Lapresse.it - Migranti, la nave Libra è pronta a tornare nel Mediterraneo

Ladella Marina militare ènele salperà nei prossimi giorni dal porto di Messina. Come confermato da fonti che seguono il dossier, il suo compito sarà sempre quello di monitorare gli arrivi die organizzare gli eventuali trasferimenti nell’hotspot di Shengjin per le categorie previste dal protocollo italiano con Tirana. Il 16 ottobre l’imbarcazione era attraccata in Albania con i primi 16: quattro erano stati subito riportati in Italia perché minori o vulnerabili. Il Tribunale di Roma aveva poi bocciato il trattenimento dei 12, trasferiti in Italia dopo la mancata convalida. Per risolvere la questione il governo ha quindi varato il decreto ‘Paesi sicuri’, rinviato tuttavia dal tribunale di Bologna alla Corte di giustizia europea.