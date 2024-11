Ilgiorno.it - L’Onu, le armi e la triste realtà della guerra

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Riccardi Allanata con il mondo sono stati accostati numerosi aggettivi. Primeggia quello di “santa”. Come può un conflitto essere santo quando ha come obiettivo conquista ed uccisioni di soldati e civili indifesi? È retorica sulla pace quando si ha la resa non la fine del bellum. Anzi inizia un ulteriore seguito. La semina per la rivincita. Indicativo il trattato di Versailles del 1919 con il quale le potenze vincitrici vollero umiliare i tedeschi, “che si vendicheranno”. Come ebbe a dire Keynes nel libro “Le conseguenze economichepace” dello stesso anno. E ne arrivò dopo vent’anni una ulteriore e maggiormente sanguinosa. Georges Washington nel 1790 affermò "essere preparati allaè uno dei mezzi più efficaci per conservar la pace".