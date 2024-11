Lanazione.it - Le chicche di Gustatus. Le Lady Chef firmano le prelibatezze della cucina in rosa

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024)inper il ristorante dicon lescelte dal consorzio Welcome Maremma come partner principale per la gestione dei piatti che caratterizzeranno l’intera edizione 2024. Lesono un dipartimento che nasce all’interno di Federazione Italiana Cuochi nel 1996 e ha l’obbiettivo di offrire opportunità e visibilità : opportunità nel senso di migliorare le condizioni di lavoro, emergere e conquistare un proprio spazio e vedere riconosciuti i propri meriti in un contesto di lavoro ’tradizionalmente’ al maschile e visibilità , fornendo occasioni dedicate al genere dove le donne possano mettersi in evidenza e valorizzare aspetti specifici. L’associazione coinvolge dalle ragazze uscite dagli Istituti Alberghieri alle professioniste allestellate.