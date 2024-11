Ilrestodelcarlino.it - La Zona logistica e il ruolo di Sipro: "Regia unica, già avviati contatti"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Il governo ha recentemente firmato il decreto di istituzione della Zls che include molte parti del nostro territorio. Ora, la sfida, è quella di riuscire a cogliere questa opportunità. In che modo? "Sul piano giuridico-normativo – risponde Stefano di Brindisi, amministratore unico di– la Zls è un istituto che deriva dalle Zone economiche speciali. Uno strumento estremamente utile, in particolare sul piano della semplificazione e, di conseguenza, dell’attrattività per nuovi insediamenti produttivi. Mi preme sottolineare che i 12 ettari nelladi Ferrara Nord di proprietà, sono inclusi nella Zls. Per cui, a disposizione delle aziende che sceglieranno di stabilirsi nel nostro territorio". Che percorso suggerisce per massimizzare l’impatto di questa nuova misura a beneficio del territorio? "Come con il Pnrr, anche il percorso della Zls va monitorato.