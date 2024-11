Quotidiano.net - La paura di fare coming out

Leggi tutto su Quotidiano.net

(Quotidiano.net - sabato 2 novembre 2024)Cara Caterina, mi chiamo Filippo e vengo da un piccolo paesino del Sud Italia, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, e dove tutti conoscono tutto di tutti. Sono cresciuto qui, tra le tradizioni e una mentalità che non lascia molto spazio alla diversità . Anni fa, ho avuto la fortuna di vincere una borsa di studio per studiare in un’università di una grande città . Mi sono trasferito e quell’esperienza ha cambiato profondamente la mia vita: mi ha aperto gli occhi sul mondo, ma soprattutto su me stesso. È lì che ho capito chi sono davvero, lontano dagli sguardi vigili del mio paese. La verità è che sono gay, e da quando sono tornato a casa, non riesco a scrollarmi di dosso ladi essere giudicato,di deludere i miei genitori, che mi hanno sempre amato e sostenuto, ma che non credo siano pronti a comprendere qualcosa di così distante dalla loro visione del mondo.